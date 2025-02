Iran Craig e Lindsay Foreman, una coppia di britannici arrestata a gennaio in Iran, sono stati accusati di “spionaggio” da un tribunale il 18 febbraio. Stavano facendo un viaggio in moto intorno al mondo. ◆ Gli studenti dell’università di Teheran stanno protestando per la morte di Amir Mohammad Khaleghi, 19 anni, ucciso il 13 febbraio durante una rapina vicino al dormitorio dell’università. Gli studenti accusano le autorità di non garantire la loro sicurezza.