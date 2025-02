Biodiversità Dal 25 al 27 febbraio la sede della Fao a Roma ospiterà la seconda sessione della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop16), che dovrà affrontare i temi rimasti irrisolti al vertice svoltosi nel novembre 2024 a Cali, in Colombia. In particolare i paesi partecipanti dovranno trovare un’intesa su come raccogliere i duecento miliardi di dollari all’anno che entro il 2030 dovrebbero essere destinati ai progetti per fermare il degrado degli ecosistemi e ripristinare le aree naturali. Inoltre bisognerà stabilire un sistema per valutare i progressi verso gli obiettivi stabiliti dall’accordo quadro globale sulla biodiversità firmato nel 2022 alla conferenza di Montréal, in Canada. Nella foto: piante nella regione del Capo, in Sudafrica