Un piano per Gaza

che ha già fatto danni

◆ Mi ha fatto male leggere l’articolo sulla proposta di Trump di trasferire gli abitanti del territorio palestinese (Internazionale 1601). Il presidente degli Stati Uniti propone la deportazione di milioni di persone senza che queste abbiano voce in capitolo. L’Occidente e Israele dovrebbero vergognarsi, sotterrarsi o almeno ammettere apertamente che non hanno alcun interesse per “l’autodeterminazione dei popoli”. Nessun valore ha più senso e forse l’unica cosa buona è che la maschera è caduta: ora che vediamo l’orrore in cui siamo precipitati, non ci resta che organizzarci per combatterlo.

AC

A Washington è in corso un colpo di stato

◆ Nutro una grande ammirazione per Timothy Snyder e ho letto il suo articolo con avidità (Internazionale 1601). Mi ha impressionato questa frase: “Questo colpo di stato sta, di fatto, avvenendo. E se non lo riconosciamo per quello che è, potrebbe riuscire”. Non voglio esagerare, ma credo che sia già riuscito.

Massimiliano

Tutti i cibi che combattono l’infiammazione

◆ Sono un medico gastroenterologo e nutrizionista. Leggo spesso articoli sul valore di una sana e corretta alimentazione come quella “mediterranea”, e ho letto l’articolo del New York Times sui cibi antinfiammatori (Internazionale 1600). Non viene mai approfondito il tema della nutrizione in una prospettiva di genere. Invece sono quasi trent’anni che è stata sdoganata la medicina di genere, intesa come cura e prevenzione, dalla visione “maschiocentrica” in cui è stata sempre seppellita. Il nostro modo quotidiano di mangiare dipende anche dai ruoli stabiliti dalla società, dagli stereotipi di genere che condizionano il nostro stile alimentare.

Enrico Ruggeri

Ritorno all’Avana

◆ Bellissimo articolo da leggere tutto d’un fiato (Internazionale 1601), uno dei più coinvolgenti che ho letto su Cuba e sull’America latina.

Marco Borgo

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1601 è saltata una frase tra le pagine 23 e 24, eccola: “‘La giunta di Musk si impossessa di importanti edifici del governo’. L’inizio dell’articolo suonerebbe così: ‘Quella che giovedì era cominciata come una purga politica dei servizi di sicurezza interni

si è trasformata venerdì in un vero e proprio colpo

di stato’”.

Errori da segnalare?

correzioni@internazionale.it

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it