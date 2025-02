Le fotografie sono state realizzate tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni novanta e sorprendono per l’accuratezza formale e la scelta degli sfondi colorati, che creano un mosaico visivo sofisticato e sperimentale. Nicol ha selezionato 350 scatti, tra still life di prodotti, ritratti a figura intera e primi piani, e li ha raccolti in un volume originale dal titolo Fashion army. Oltre alle modalità con cui venivano testati e archiviati i capi per l’equipaggiamento dei soldati, questo catalogo mostra quanto la ricerca militare abbia contribuito a definire il gusto e le tendenze nell’ambito della moda.