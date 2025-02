Il 21 febbraio la Svezia ha aperto un’inchiesta per sabotaggio, dopo la scoperta di un cavo sottomarino danneggiato nel mar Baltico. Il cavo per le telecomunicazioni, che collega la Finlandia alla Germania, è tuttavia ancora operativo. Per un episodio analogo avvenuto nel novembre 2024, i sospetti si erano concentrati su una nave cinese, ricorda l’Afp. Negli ultimi mesi, dopo l’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato, vari cavi dell’energia e delle telecomunicazioni sono stati sabotati nel mar Baltico ed è stata avviata una missione aerea di sorveglianza (nella foto) .