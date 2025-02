“Nel Texas occidentale si sta diffondendo un’epidemia di morbillo”, scrive l’Associated Press. “Almeno 124 persone sono state infettate e un bambino non vaccinato è morto, mentre i funzionari sanitari stimano che centinaia di altri casi devono ancora essere rilevati”. L’epidemia è partita dalla contea di Gaines, che nel 2024 aveva uno dei tassi più alti di bambini non vaccinati per morbillo e altre malattie per motivi religiosi. Tra il 2013 e il 2023 la quota di scolari che non avevano fatto i vaccini raccomandati è più che raddoppiata, passando dal 7 al 18 per cento. “Invece di affrontare la crisi sanitaria, i legislatori del Texas stanno discutendo nuovi progetti di legge per allentare le norme sui vaccini”, scrive l’Economist.