◆ Ho letto con grande interesse l’articolo e ho trovato azzeccato il parallelismo con la vittoria di Trump negli Stati Uniti. Secondo me la frase chiave è: “La sfiducia ha preso il posto della fiducia”. In una società fragile e insicura si cercano risposte semplici, ma soprattutto affidabili, e l’estrema destra si dimostra affidabile e capace di dare agli elettori risposte facili che raccolgono in breve tempo numerosi consensi. Angelo

◆ Faccio parte del triste novero di coloro che sono stati investiti da automobilisti distratti (Internazionale 1602). Usare la bicicletta nella mia città, Pisa, significa prendersi quotidianamente dei grossi rischi. Le piste ciclabili sono poche e spesso fatte su strade sconnesse e poco illuminate, con disimpegni su garage o su incroci pericolosi. Le poche ciclabili sono discontinue e bisogna attraversare strade pericolose per arrivare a destinazione. Gli automobilisti sono spesso impazienti e incivili e le autorità non intervengono: la ciclabilità è concepita in un’ottica turistico-ricreativa, non di pendolarismo: va bene per una scampagnata ma non per chi deve andare al lavoro.

Luca Ciampi