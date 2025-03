Biodiversità Il 28 febbraio si è conclusa a Roma la sessione supplementare della 16a conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, convocata per affrontare i punti rimasti irrisolti dopo lo stallo al vertice di Cali a novembre. I paesi partecipanti hanno raggiunto un’intesa su come raccogliere i duecento miliardi di dollari all’anno che secondo l’accordo di Montréal del 2022 dovrebbero essere destinati alle iniziative per fermare il rapido declino della biodiversità e proteggere almeno il 30 per cento della superficie del pianeta entro il 2030. Ma altre importanti questioni, come la creazione di un fondo più efficiente e accessibile per gestire il denaro, sono state rinviate al 2028. Nella foto: due tucani becconero in una foresta della Costa Rica