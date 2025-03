◆ Penso che dovremmo davvero unirci tutti e tutte e scendere nelle strade e nelle piazze. Perché nessuno, in nessun luogo, dovrebbe sentirsi cittadino di serie b. Complimenti a Zerocalcare come sempre. Daniela

◆ Ho trovato molto interessante e quasi profetico l’articolo sull’Ucraina (Internazionale 1603) alla luce dello scontro in diretta tv tra Zelenskyj e Trump alla Casa Bianca. È curioso come l’opinione pubblica ucraina non creda a Trump e si stia stringendo intorno al suo leader. Il popolo ucraino ci ha abituato a questa grande capacità di resistenza, speriamo di non lasciarlo solo in questa

“ultima battaglia”.

Angelo