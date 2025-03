Il 27 febbraio 2025 le organizzazioni sudafricane per la lotta all’aids che ricevevano fondi dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) all’interno del programma Pep­far hanno ricevuto delle lettere che comunicavano la revoca definitiva delle sovvenzioni, scrive Bhekisisa , un sito sudafricano che si occupa di salute. Il piano d’emergenza del presidente degli Stati Uniti per l’aids (Pepfar) è un fondo lanciato nel 2003 – anno in cui l’aids uccise più di tre milioni di persone in tutto il mondo – per combattere la malattia nei paesi dove si registravano i tassi più alti di contagio da hiv, tra cui il Sudafrica.

Dal 2003 il Sudafrica ha ricevuto dal Pepfar circa otto miliardi di dollari, di cui circa 440 milioni erano previsti per l’anno in corso. L’Anova health institute di Johannesburg era l’ong sudafricana che riceveva il maggior numero di finanziamenti dal Pep­far, ma oggi è una delle 5.800 (su 6.300) organizzazioni beneficiarie di tutto il mondo che dovranno farne a meno. Li usava per i test dell’hiv e per fare fronte alle carenze degli ambulatori gestiti dal governo di Pretoria (che copre l’83 per cento dei costi per la lotta all’aids), aiutandoli a somministrare le terapie antiretrovirali e per la tubercolosi. Secondo Bhekisisa, vari progetti coinvolgevano gruppi di popolazione chiave – come le persone lgbt – e lavoravano con gli orfani e i bambini vulnerabili. Nelle comunicazioni inviate dagli Stati Uniti c’era anche un messaggio: “Grazie per aver collaborato con l’Usaid, Dio benedica l’America”. ◆