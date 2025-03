Plastica L’inquinamento da microplastiche limita la capacità delle piante di eseguire la fotosintesi e può mettere in pericolo la sicurezza alimentare globale, afferma uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Secondo i ricercatori le microplastiche possono provocare un calo dei raccolti di grano, riso e mais compreso tra il 4 e il 14 per cento, mettendo 400 milioni di persone a rischio di fame nei prossimi vent’anni. Studi precedenti hanno rilevato che i frammenti microscopici prodotti dalla disgregazione della plastica possono schermare la luce solare, danneggiare il suolo e ostacolare l’assorbimento dei nutrienti, rallentando la crescita delle piante. Nella foto: una campo di mais a Hanyuan, in Cina