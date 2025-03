Marzo 1984. New York è colpita da un’insolita tempesta di neve. Andrea Modica, che all’epoca ha 24 anni, ha appena seguito una cerimonia commemorativa in onore di Garry Winogrand, fotografo statunitense morto prematuramente. Dopo la funzione, decide di andare a trovare il suo vecchio insegnante di liceo a Brooklyn, New York, nella scuola cattolica femminile che ha frequentato anche lei.