◆ Trovo l’articolo di Zadie Smith molto interessante, ricco di spunti e terribilmente superficiale (Internazionale 1605). Da quello che scrive, sembra quasi che nessuno di noi, lei compresa, abbia mai ignorato i poveri e i disperati al di fuori dei grandi alberghi o dei resort nei paesi esotici dove andiamo in vacanza. O i senzatetto e le prostitute nelle nostre grandi e piccole città. Fanon aveva ragione. La relativa imparzialità di chi non può aspettarsi nulla di meglio. Soprattutto da noi. R.S.

In Italia l’eroina non è mai scomparsa

◆ Ho particolarmente apprezzato l’articolo di Annalisa Camilli sull’eroina (internazionale.it), che tocca in maniera professionale, delicata e approfondita tantissimi punti sui disturbi di abuso di sostanze. La difficoltà di studiare le sostanze d’abuso nel nostro paese mi riguarda personalmente nella mia attività di ricercatrice in neuroscienze. E nell’articolo si cita anche questo aspetto, tra i tanti altri che hanno comprensibilmente più rilievo. Claudia Sagheddu

◆ Ho letto l’articolo di Gerardo Tecé (internazionale.it). La lettera è molto bella e condivisibile, ma poi cosa ne farete? Spero che cercherete di farla arrivare in altri paesi ad altri lettori per poi farla arrivare alle alte sfere politiche e magari riuscire a fare una manifestazione in vari paesi europei in contemporanea.

