◆ Leggendo l’articolo di David Hearst (Internazionale 1606) mi chiedo: siamo mai stati davvero la “guida morale” del mondo o ci siamo solo convinti di esserlo, forti di secoli di ricchezza e dominio incontrastato? Non voglio cadere nel semplicismo, ma guardando l’attuale contesto globale l’occidente dovrebbe fermarsi e riflettere. Quale futuro vogliamo costruire? Quali valori vogliamo incarnare? Saremo all’altezza di questa scelta? Matteo Paolanti

◆ Ho trovato molto interessante l’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1606), che cita l’Atomic stockpile agreement del 1962 e ci ricorda che, nella base americana a Ghedi, ci sono probabilmente venti bombe atomiche. In tempi come questi, sottolinea, “è bene tenerlo a mente”. Trovo fondamentale farlo in questo momento d’incertezza.

Francesco Motti