Dalle rivolte in Kenya alle guerre a Gaza e in Ucraina, passando per i disastri ambientali in Brasile e le proteste in Georgia, i temi affrontati riguardano soprattutto conflitti, clima, questioni di genere e migrazioni. Con un lavoro sulle donne eritree, l’italiana Cinzia Canneri si è aggiudicata il premio per il miglior progetto a lungo termine della regione Africa, realizzato per l’associazione Camille Lepage.