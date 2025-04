Australia Sei università australiane hanno chiuso senza troppo clamore gli istituti Confucio legati ai loro campus. Negli ultimi anni il governo di Canberra ha aumentato i controlli sui centri studi finanziati dal governo cinese negli atenei in giro per il mondo, nel timore che Pechino li usi per diffondere la sua propaganda e spiare gli studenti cinesi all’estero.