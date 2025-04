“ Le autorità statunitensi il 31 marzo hanno reso noto di aver espulso nel Salvador altri diciassette migranti segnalati come presunti affiliati al gruppo venezuelano Tren de Aragua e alla banda salvadoregna Ms-13”, scrive Bbc mundo. Nel comunicato del dipartimento di stato si legge che le persone deportate sono criminali e stupratori. Non sono state fornite prove dei delitti che avrebbero commesso né sono stati resi noti i loro nomi. Il 16 marzo il paese centroamericano aveva accolto un volo con più di 230 venezuelani e salvadoregni, trasferiti subito in una prigione di massima sicurezza.