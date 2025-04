Il dna di due donne sepolte settemila anni fa nel sud della Libia ( nella foto ) rivela che appartenevano a una popolazione di pastori arrivata nel Sahara durante il periodo umido africano e rimasta isolata per millenni. Il loro genoma presenta pochi elementi in comune con i pastori migranti del Levante e una forte affinità con i cacciatori-raccoglitori marocchini. Questo, scrive Nature, suggerisce che la pastorizia fu adottata per via culturale e non tramite migrazioni, e che il Sahara ostacolava gli spostamenti anche quando era una savana rigogliosa.