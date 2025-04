Fare pace con se stessi

◆ Ho letto con grande interesse l’articolo sulle malattie autoimmuni (Internazionale 1609), che offre una panoramica stimolante sulle nuove strategie immunomodulanti. Come neurologo, ho particolarmente apprezzato l’approfondimento sul ripristino della tolleranza immunitaria attraverso approcci innovativi come i Navacim o i cosiddetti vaccini inversi. Sono prospettive terapeutiche rivoluzionarie, in grado di superare il paradigma classico dell’immunosoppressione sistemica, con potenziali benefici in termini di efficacia e sicurezza, ma soprattutto in grado di aprire nuovi scenari nella gestione di patologie invalidanti per milioni di persone nel mondo. Ma di fronte a queste innovazioni è inevitabile interrogarsi anche sui costi elevati di queste terapie e sulle possibili disuguaglianze di accesso alle cure che potrebbero derivarne. Il principio dell’universalità delle cure rischia di essere messo in discussione se non verrà affiancato da politiche lungimiranti che garantiscano sostenibilità ed equità.

Dario Alimonti

La vita: prima e dopo il covid

◆ Questo articolo sulla pandemia (Internazionale1608)offre tanti spunti di riflessione. Innanzitutto è un argomento di cui non si parla più, come se fosse stato un brutto incubo. Invece dovremmo parlarne senza timore e cercare di non ripetere gli stessi errori, per esempio quello di non finanziare in modo adeguato la sanità pubblica.

Riccardo Gallari

L’ideologia incel e l’educazione dei maschi

◆ Ho letto con interesse l’articolo di Annalisa Camilli sugli incel (internazionale.it). In particolare credo sia importante la parte sui genitori e sulla mancanza di ascolto nei confronti dei figli. Il disagio descritto non è prerogativa solo dei giovani adulti, ma anche delle generazioni precedenti. Il maschilismo e l’odio verso le donne si manifestano sempre con le stesse caratteristiche e si propagano con un effetto a catena. È importante educare al rispetto e a una relazione sana con se stessi e con gli altri. Se le famiglie non sono in grado di farlo è necessario intervenire in altri modi, per esempio a scuola con dei corsi dedicati.

Martina

