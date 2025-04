Le visioni di Viviane Sassen sono spesso ambientate in Africa, dove la fotografa olandese ha trascorso tre anni da bambina, quando suo padre lavorava come medico in un ospedale keniano.

L’artista viene dal mondo della moda, ha realizzato campagne per marchi importanti, ma negli anni il suo linguaggio si è trasformato in qualcosa di unico, che mescola pittura, collage, video e arti plastiche. Attraverso l’uso di tecniche e materiali diversi, le sue opere enigmatiche danno vita a mondi difficili da classificare.

Sassen costruisce atmosfere oniriche e surreali: la fotografia è una performance, uno scambio, uno spazio in cui ricorda e desidera, in cui cerca rifugio nell’ombra. Frammenti di corpi si fondono con elementi naturali o scivolano su superfici di carta e vernice, sfidando la gravità. Nelle sue coreografie le figure sono pura astrazione: danzano, si uniscono, diventano parte del paesaggio.

Polvere, terra e materie organiche compaiono come simboli ricorrenti, promemoria silenziosi della morte, intesa non come fine ma come inevitabile passaggio di trasformazione del vivente.