Caldo Un’ondata di caldo anomalo ha investito diversi paesi dell’Europa nordorientale. In Polonia la temperatura ha toccato un nuovo record stagionale di 29,6 gradi, quasi venti in più rispetto alla media locale per il mese di aprile. ◆ Una nuova ondata di caldo con temperature superiori a 45 gradi ha colpito il Pakistan e il nordovest dell’India.

Metalli Circa un sesto delle terre coltivabili del mondo è contaminato da metalli pesanti, afferma uno studio pubblicato su Science. L’analisi di quasi ottocentomila campioni di suolo raccolti da studi precedenti ha rivelato che tra il 14 e il 17 per cento dei terreni contiene livelli di arsenico, cadmio e altri metalli tossici superiori a quelli considerati sicuri per la salute. I ricercatori stimano che tra 900 milioni e 1,4 miliardi di persone vivano in zone ad alto rischio, ma i numeri potrebbero essere più alti dato che per molte zone non esistono dati sufficienti. La contaminazione può essere dovuta alle attività umane, come l’industria, l’agricoltura o lo sfruttamento minerario, ma anche a fattori naturali come la geologia locale. Nella foto: campi a Kunming, in Cina, marzo 2013