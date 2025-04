◆ Il problema del gioco d’azzardo di cui si parla negli articoli di copertina (Internazionale 1610) è grave in tutto il mondo. In Brasile si sta registrando un preoccupante aumento dell’uso dei sussidi statali per le scommesse online, soprattutto tra i giovani e le famiglie a basso reddito. Secondo un rapporto della Banca Centrale brasiliana, ad agosto 2024 circa cinque milioni di beneficiari del programma governativo “Borsa famiglia”, il maggiore sussidio per le famiglie più povere del Brasile, hanno trasferito complessivamente circa 500 milioni di euro a piattaforme di scommesse online: una cifra che corrisponde al 21 per cento del totale mensile erogato dal programma. Le autorità cercano di affrontare il problema con una regolamentazione più severa ma il fenomeno richiede interventi mirati per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Antonio Nardi