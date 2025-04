“Il 20 aprile il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha proposto al leader venezuelano Nicolás Maduro di rilasciare i 252 venezuelani espulsi dagli Stati Uniti e detenuti in un carcere di massima sicurezza del Salvador in cambio della liberazione di altrettanti prigionieri politici del governo di Caracas”, scrive l’Associated Press. Il giorno dopo Maduro, parlando nel suo programma in tv, ha rifiutato la proposta di Bukele, accusandolo di violare la libertà e la dignità degli esseri umani. E gli ha chiesto di firmare “un decreto per rilasciare senza condizioni” i venezuelani detenuti illegalmente. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, in Venezuela ci sono circa novecento prigionieri politici. ◆