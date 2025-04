Indonesia Si moltiplicano gli appelli al governo perché sospenda e riveda il piano di distribuzione di pasti gratuiti fortemente voluto dal Prabowo Subianto, come misura per contrastare l’insicurezza alimentare nel paese. Episodi di intossicazione alimentare e denunce di appropriazione indebita dei fondi destinati all’iniziativa ne hanno messo in dubbio la validità.