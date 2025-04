Dal 2026 gli iscritti alle università pubbliche della Namibia non pagheranno rette né tasse d’iscrizione. L’ha annunciato il 24 aprile la presidente Netumbo Nandi-Ndaitwah. La decisione è stata accolta con favore dalle organizzazioni studentesche, scrive Windhoek Observer, ma il punto delicato sarà reperire i fondi. Inoltre bisogna tenere conto del fatto che anche per i namibiani con un buon livello d’istruzione è difficile trovare lavoro: nel paese di tre milioni di abitanti il tasso di disoccupazione è del 36,9 per cento.