◆ L’articolo di Bernadette Sauvaget (Internazionale 1611) sembra dimenticare che si sta parlando pur sempre di un papa: cioè del capo monocratico e assoluto della più grande, antica, potente e indistruttibile istituzione religiosa della storia; non di un leader qualsiasi di cui giudicare la coerenza o meno tra le promesse dell’insediamento e i risultati finali. Pretendere un papa laicista è un puro ossimoro. Nonostante questo, l’interventismo di cui Bergoglio si è reso protagonista su molti temi anche di natura “laica”, sì è rivelato, pur con gli ovvi limiti del ruolo, rivoluzionario. Spesso di supplenza, se non di denuncia, dell’afasia che tanta politica mostra in tutto il mondo in materia di diritti sociali e civili. Se il successore di Francesco rappresenterà un arretramento rispetto al suo pontificato, cosa più che probabile, non sarà per l’incompiutezza della sua eredità. Il potere delle gerarchie, romane e nordamericane su tutte, seppur ridimensionato dalle iniziative di Bergoglio, avrà l’occasione unica per far valere tutta la sua sete di rivincita.

Giorgio Massimetti