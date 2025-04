Terremoti Una scossa di magnitudo 6,3 ha colpito la regione di Esmeraldas, sulla costa dell’Ecuador, causando danni significativi agli edifici e il ferimento di venti persone. ◆ Una serie di terremoti di magnitudo fino a 6,2 ha causato il panico tra gli abitanti di Istanbul, in Turchia. Centinaia di edifici sono stati danneggiati e più di 150 persone sono rimaste ferite lanciandosi dalle finestre per paura di crolli.

Oceani Il 24 aprile il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per incentivare lo sfruttamento minerario dei fondali oceanici, accelerando la concessione di permessi sia nelle acque territoriali sia in quelle “al di là della giurisdizione nazionale”. Secondo Washing­ton questa attività è essenziale per garantire l’accesso a minerali essenziali come manganese, nickel e rame. La decisione ha suscitato le proteste della Cina, secondo cui è una violazione del diritto internazionale. Molti paesi hanno sospeso la concessione di permessi finché non sarà definito un sistema di norme condivise per regolamentare lo sfruttamento dei fondali, i cui effetti sull’ambiente sono ancora sconosciuti. Secondo uno studio pubblicato a marzo su Nature i danni all’ecosistema di un test realizzato nel 1979 nell’oceano Pacifico (nella foto) sono ancora evidenti dopo più di quarant’anni.