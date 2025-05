Uganda Il 1 maggio il generale Muhoozi Kainerugaba ( nella foto ), capo dell’esercito e figlio del presidente Yoweri Museveni, ha pubblicato un post su X in cui diceva di aver rinchiuso nel suo scantinato Eddie Mutwe, la guardia del corpo del principale oppositore ugandese, Bobi Wine. Mutwe era stato rapito il 27 aprile. Il 5 maggio è stato portato in tribunale, dove è apparso con evidenti segni di tortura, per essere accusato formalmente di rapina aggravata. I gruppi per i diritti umani denunciano una campagna di repressione del dissenso.