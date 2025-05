Nel giugno 2024 è tornata al centro dell’attenzione quando l’alta corte del Bangladesh ha deciso di ripristinare una quota del 30 per cento nel pubblico impiego riservata ai discendenti dei “combattenti per la libertà”, i veterani che combatterono contro l’esercito pachistano per l’indipendenza nel 1971. La decisione ha suscitato l’indignazione dei giovani, in particolare degli studenti universitari, che l’hanno considerata una forma di ingiustizia e di favoritismo ereditario in un sistema già profondamente iniquo.