Congo L’azienda non profit African Parks (Ap), che gestisce diversi parchi naturali in Africa, ha riconosciuto che i suoi guardaparco hanno commesso violazioni dei diritti umani contro la comunità indigena baka nel parco di Odzala-Kokoua, in Congo. L’ong Survival e un’inchiesta del giornale britannico Mail on Sunday avevano denunciato pestaggi, torture e stupri ai danni della popolazione di cacciatori-raccoglitori baka, commessi da dipendenti dell’organizzazione. L’Ap ha quindi commissionato un’indagine esterna che ha confermato le accuse.