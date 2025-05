◆ Ho letto l’appello pubblicato da Mediapart per chiedere all’Europa di opporsi al governo israeliano (Internazionale 1613). Il pretesto della sicurezza usato da Netanyahu si è trasformato sempre in distruzione di massa e diventerà un trasferimento forzato di civili. Continuo a chiedermi cosa si stia aspettando per fermare questa atrocità. Quando leggo la frase “bambini amputati senza anestesia” spero che almeno l’Unione europea ci sorprenda con una mossa risolutiva. Ma la mia è una speranza che si spegne in fretta. Israele fa quello che vuole dove vuole, non solo grazie a chi potrebbe ostacolarlo e non lo fa, ma anche per merito di persone che, pur proclamandosi pacifiste, invocano giustizia per il popolo ebraico. Troviamo il modo di dare un senso all’oggi, altrimenti il progetto di occupazione israeliano andrà avanti.

Morgana Cartarasa