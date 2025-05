Foreste Nel 2024 la distruzione delle foreste tropicali ha toccato un nuovo record di 6,7 milioni di ettari, l’80 per cento in più rispetto all’anno precedente, afferma un rapporto del Global forest watch e dell’università del Maryland. Il motivo principale è l’aumento degli incendi, alimentato dal cambiamento climatico e dagli effetti del Niño, che per la prima volta ha superato la deforestazione legata all’espansione dell’agricoltura. Il paese più colpito è il Brasile, con una perdita di 2,8 milioni di ettari, concentrata soprattutto nella foresta amazzonica. Il dato è in contrasto con quello fornito il 16 maggio dalla rete di monitoraggio brasiliana MapBiomas, che mostrava una riduzione della deforestazione ma non includeva gli incendi.