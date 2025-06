Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l’economia mondiale sta per registrare il suo tasso di crescita più basso dai tempi della pandemia di covid-19. La causa, spiega il Financial Times, è la guerra commerciale scatenata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta indebolendo le principali economie. Nelle sue previsioni presentate il 3 giugno l’Ocse sostiene che nel 2025 e nel 2026 il pil mondiale crescerà del 2,9 per cento, quindi meno del 3 per cento registrato ogni anno dal 2020, cioè dall’esplosione della pandemia. Il pil statunitense passerà dal 2,8 per cento del 2024 all’1,6 per cento di quest’anno.