Biologia La lebbra esisteva nelle Americhe prima dell’arrivo degli europei, afferma uno studio pubblicato su Science. L’analisi dei resti di tre persone vissute in Canada e in Argentina circa mille anni fa ha rivelato la presenza del Mycobacterium lepromatosis , uno dei patogeni che provocano la malattia.

Salute Una nuova terapia basata sulle cellule Car-T si è rivelata efficace contro i tumori solidi, più difficili da affrontare con questo tipo di trattamento. I risultati degli studi clinici di fase due, pubblicati su The Lancet, mostrano che più di un terzo dei pazienti affetti da tumori gastrici ha reagito alla terapia, vivendo in media 2,4 mesi in più rispetto al gruppo di controllo.