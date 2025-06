Il sistema migratorio statunitense è in buona parte gestito da aziende private, che fanno profitti con l’incarcerazione e l’espulsione degli stranieri. Nell’ultimo decennio il settore privato ha guadagnato più di 13 miliardi di dollari, e si prepara a incassare ancora di più con l’amministrazione di Donald Trump. Nel 2025 la spesa del governo per le espulsioni è già aumentata del 50 per cento rispetto al 2024. Il Wall Street Journal ha raccontato questo sistema attraverso la storia di Andry Blanco Bonilla, un venezuelano di quarant’anni.

Il procedimento per l’espulsione di Blanco è cominciato nel febbraio 2024. Un agente dell’Immigration and customs enforcement (Ice) ha notato i suoi tatuaggi durante un controllo a Dallas e lo ha accusato di far parte di una banda criminale.

Blanco, che non ha precedenti penali, è stato arrestato e trasferito nel Prairieland detention center di Alvarado, in Texas, gestito dalla LaSalle Corrections. La prigione riceve ogni anno dal governo circa 17 milioni di dollari.

Una settimana dopo l’uomo è stato trasferito al Bluebonnet detention center di Anson, sempre in Texas. Questo carcere è di proprietà dalla Management and Training Corp, che gestisce cinque strutture di detenzione in tutto il paese e dal 2014 ha incassato più di 240 milioni di dollari per ospitare immigrati arrestati. Il governo spende tra i 48 e i 106 dollari al giorno per ogni detenuto al Bluebonnet, che ha una capacità di 1.062 persone.

Nella struttura agli immigrati come Blanco vengono serviti tre pasti al giorno. Complessivamente, per nutrire i detenuti negli ultimi anni Washington ha speso più di quattro milioni di dollari, che finiscono nella tasche di aziende come B&H International e My Own Meals. Il costo effettivo dei pasti è probabilmente più alto e incluso in altri contratti.

Il governo stipula contratti con le aziende anche per la fornitura di altri beni e servizi, come i prodotti da bagno, le telefonate e i farmaci. Secondo quanto riferito dalla madre, le guardie hanno dato a Blanco pillole per la pressione sanguigna e per l’insonnia. Da gennaio, l’Ice ha pagato più di 24 milioni di dollari alle aziende farmaceutiche.

Labirinto di prigioni

Dopo due mesi di detenzione, Blanco ha avuto un’udienza online con un giudice di El Paso e ha ricevuto un ordine di espulsione. È stato rilasciato a luglio a causa dei limiti federali sulla durata della detenzione e perché il Venezuela non accettava i rimpatri.

Dopo essere tornato alla sua vita a Dallas per il resto del 2024, a febbraio di quest’anno gli è stato chiesto di presentarsi agli uffici dell’Ice. È stato nuovamente arrestato e ha detto alla madre che sarebbe stato trasferito in Oklahoma, ma da quel momento la famiglia ha perso le sue tracce.

Negli Stati Uniti ci sono circa cento strutture detentive per i migranti gestite da sette grandi aziende, o dall’amministrazione federale o da un governo locale. Ci sono anche molti centri di contea e strutture federali dove gli sceriffi o altri funzionari collaborano con l’Ice.

Un paio di settimane dopo il secondo arresto Blanco è stato trasferito nella prigione di El Valle a Raymondville, in Texas. I detenuti vengono spostati spesso, e questa abitudine sta diventando più comune sotto l’amministrazione Trump.

Il 15 marzo 2025 Blanco e altri 260 uomini sono stati trasferiti in aereo dal Texas al centro di detenzione per terroristi (Cecot) in Salvador. Sono stati accusati di far parte di una gang senza un regolare processo. Gli Stati Uniti pagheranno 6 milioni di dollari per il primo anno della loro detenzione. ◆

