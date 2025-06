Secondo un accordo raggiunto il 12 giugno tra Spagna, Regno Unito e Unione europea, Gibilterra – territorio britannico d’oltremare nel sud della penisola iberica – sarà collegata allo spazio Schengen, garantendo la libera circolazione di merci e persone. Gli abitanti potranno muoversi liberamente ma non avranno il diritto di lavorare o stabilirsi altrove nell’Unione. Gibilterra, che ha un regime fiscale speciale, applicherà un’iva del 15 per cento su beni e servizi per evitare di fare concorrenza sleale alla Spagna, aggiunge il Guardian. Secondo Londra era “l’ultimo tema rilevante” rimasto in sospeso nei negoziati sulla Brexit. Bruxelles aveva chiesto che il territorio britannico allineasse le sue politiche fiscali a quelle europee.