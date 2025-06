La carovana Sumud (resilienza in arabo) per rompere l’assedio israeliano a Gaza è stata fermata in Libia, scrive Raseef22. Il convoglio pacifico formato da duemila persone era partito da Tunisi il 9 giugno per raggiungere il valico di Rafah, in Egitto (nella foto, la carovana a Gabès, in Tunisia, il 9 giugno). Dopo essere stato accolto calorosamente nell’ovest della Libia, è stato bloccato a Sirte dalle forze del generale Khalifa Haftar. In Egitto una decina di attivisti stranieri è stata arrestata all’aeroporto del Cairo ed espulsa, mentre decine di partecipanti alla marcia sono stati fermati dalle forze dell’ordine. ◆