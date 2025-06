Mentre le valli sono densamente popolate e impiegate per l’agricoltura, i pendii sono spesso boscosi e, a quote più elevate, è possibile trovare praterie naturali, rocce e ghiacciai. In questo contesto proliferano i laghi, sia naturali sia artificiali, essenziali per gli ecosistemi, perché garantiscono la fornitura di acqua e di energia, e la sopravvivenza di animali e piante. L’aumento delle temperature e degli eventi meteorologici estremi, come alluvioni, periodi prolungati di siccità e una scarsa copertura nevosa, sono sempre più frequenti e hanno un impatto diretto sulla qualità dell’acqua e sulla vita di questi ecosistemi, sensibili anche a variazioni minime di temperatura. In inverno i bacini si ghiacciano sempre più tardi rispetto al passato e lo scioglimento primaverile comincia prima del solito, come se la stagione fredda si stesse pian piano contraendo. Capita che l’acqua in superficie non raggiunga una temperatura inferiore a quella profonda, creando una stratificazione termica che inibisce il suo naturale ciclo di rimescolamento.