Spesso s’insegna ai bambini a lavarsi i denti da soli da piccoli, ma secondo la presidente della società tedesca di odontoiatria pediatrica Katrin Bekes non è un’abitudine corretta. I genitori dovrebbero spazzolare i denti ai bambini o aiutarli a farlo finché non imparano a scrivere bene in corsivo, una capacità che acquisiscono intorno ai nove anni, perché, scrive Neue Zürcher Zeitung, se non riescono a disegnare linee curve sul quaderno, probabilmente non hanno l’abilità motoria per fare movimenti circolari in bocca.