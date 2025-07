Acqua L’inquinamento causato dagli incendi nei boschi può contaminare l’acqua per anni. Un’analisi di centomila campioni provenienti da cinquecento bacini idrografici degli Stati Uniti occidentali ha rilevato livelli di carbonio organico, fosforo, azoto e altri inquinanti fino a 103 volte superiori alla norma dopo un incendio boschivo. Dallo studio è emerso che alcune di queste sostanze possono persistere nelle acque anche per otto anni, molto più a lungo di quanto si pensasse. I bacini idrografici boschivi forniscono acqua di alta qualità a quasi due terzi dei comuni degli Stati Uniti ma, come evidenzia la ricerca pubblicata su Communications Earth & Environment, gli impianti di trattamento delle acque sono esposti alle conseguenze degli incendi. Nella foto: il lago Piru, in California