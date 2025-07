Il 27 giugno la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e il Ruanda hanno firmato a Wash­ington ( nella foto ) un accordo per porre fine al conflitto nell’est della Rdc. Tuttavia l’assenza del gruppo ribelle M23 fa nascere dubbi sulla tenuta dell’intesa, scrive il sito Actualité.cd. Per indagare sui crimini commessi in quella parte del paese, l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) aveva istituito una commissione d’inchiesta, che però è stata sospesa per mancanza di fondi.