◆ Ho letto con profondo sdegno e orrore l’inchiesta di Haaretz sui soldati israeliani (Internazionale 1621) e sono certo che la maggior parte dei lettori condivida il mio sentimento. Non possiamo permetterci di sprecare la nostra rabbia tenendocela dentro: nel nostro piccolo, abbiamo il dovere morale di fare tutto il possibile per contrastare questo abominio. Per esempio, sostenendo attivamente il giornalismo, scendendo in piazza a manifestare, esprimendo chiaramente la nostra opinione, parlandone con gli amici che ancora non si interessano alla questione e scegliendo con estrema cura e consapevolezza le aziende a cui destinare i nostri soldi. Dopo la pubblicazione dell’ultimo rapporto di Francesca Albanese, sappiamo bene chi si sta arricchendo con questo genocidio e non possiamo più far finta di niente.

Gianpiero Addis