Rotazione A causa di un’accelerazione della rotazione terrestre, il 9 luglio è stato il giorno più corto mai registrato, con una durata tra 1,3 e 1,6 millisecondi inferiore a quella standard, in media di 24 ore. Il fenomeno, probabilmente dovuto alla combinazione tra la posizione della Luna e altri fattori, dovrebbe ripetersi il 22 luglio e il 5 agosto.

Procioni La rapida diffusione dei procioni (nella foto) in Germania sta diventando una grave minaccia per gli ecosistemi, avverte uno studio pubblicato su Ecological Indicators. Questi animali, originari del Nordamerica, sono stati importati negli anni trenta per la loro pelliccia, ma gli esemplari fuggiti dagli allevamenti si sono moltiplicati fino a raggiungere una popolazione stimata di due milioni, diffondendosi anche nei paesi vicini. I procioni sono predatori voraci che si nutrono di uova e piccoli animali, minacciando diverse specie a rischio, ma secondo gli autori dello studio le informazioni false che circolano su di loro e la simpatia che suscitano ostacolano l’adozione delle misure di contenimento che sarebbero urgentemente necessarie.