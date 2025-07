“Quando avevo 17 anni, mia sorella maggiore Susan mi permise di fotografarla. Rimasi stupita da come le sue vene e i suoi capillari, diventati più prominenti, definissero il suo corpo di donna incinta correndo lungo le braccia e attraverso la pancia e il seno. Mi sembrava quasi di poter vedere il bambino crescere attraverso la sua pelle pallida. Verso la fine degli anni novanta mi sembrava di essere circondata da donne – colleghe, familiari, amiche – in dolce attesa, e sentivo l’urgenza di fotografarle, forse perché sapevo che la loro gravidanza era limitata a nove mesi o poco più. Fotografare una donna prima che partorisca, una persona amata prima che muoia, la luce del sole prima che svanisca e diventi buio sono tutte motivazioni ed espressioni della forza vitale”.

Così Lois Conner racconta com’è nato To be, un progetto intimo e universale che raccoglie ritratti di donne incinte scattati tra il 1993 e il 2006. I suoi riferimenti sono le pale d’altare rinascimentali: di qui la scelta del formato panoramico usato in verticale, che permette ai corpi di estendersi e di mostrarci l’attesa come un tempo lento ma determinato in cui le trasformazioni sono promesse di qualcosa che non possiamo conoscere.