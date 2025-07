◆ L’articolo di Ece Temelkuran (Internazionale 1622) è un’ottima sintesi sullo stato del mondo, nonché una sveglia per quella parte politica che per amor di sintesi chiamerò sinistra, che spesso si limita a recitare a soggetto, prendendo spunto da un copione stantio, rivolgendosi verso una platea che non esiste più. Vale sempre la chiosa di Gramsci: “Il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”.

Marco Bernardelli