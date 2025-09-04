“Il 2 settembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario di stato Marco Rubio hanno confermato un attacco delle forze armate statunitensi contro un’imbarcazione partita dal Venezuela che si trovava in acque internazionali nel sud del mar dei Caraibi”, scrive Bbc mundo. Secondo Washington, sulla nave c’erano vari narcotrafficanti del gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua, che stavano trasportando droga negli Stati Uniti. Undici persone sono morte. Il governo di Caracas ha accusato Trump, che ha diffuso un video dell’attacco, di averlo creato con l’intelligenza artificiale.