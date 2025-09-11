Nadeesha Uyangoda
Acqua sporca
Einaudi, 288 pagine, 18,50 euro

Ambientata in Italia e in Sri Lanka, una storia familiare tra presente e passato, tra due spazi geografici che sradicano e frammentano.

Matteo B. Bianchi
Il romanzo che hai dentro
Utet, 256 pagine, 19 euro

Una guida molto personale alla scrittura autobiografica. Riflessioni, consigli e spunti per chi vuole raccontarsi.

Paola Caridi
Sudari
Feltrinelli, 128 pagine, 12 euro

I teli che coprono i corpi a Gaza diventano la narrazione di un popolo sotto assedio, restituendo voce ai morti e responsabilità ai vivi.

Robert Perišić
La gatta alla fine del mondo
Bottega Errante Edizioni, 336 pagine, 20 euro

Un’avventura a bordo di una nave che nel quarto secolo aC parte dalla colonia greca di Siracusa.

Vincenzo Levizzani
Storia del mondo in dieci tempeste
Il Saggiatore, 224 pagine, 24 euro

Dalla nebbia di Annibale al temporale di Napoleone. Il racconto della storia umana dal punto di vista del meteo.

Cecilia Sala
I figli dell’odio
Mondadori, 156 pagine, 18,50 euro

Ritratto di un Medio Oriente in trasformazione attraverso tre grandi storie intrecciate.

