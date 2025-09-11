Ambientata in Italia e in Sri Lanka, una storia familiare tra presente e passato, tra due spazi geografici che sradicano e frammentano.
Una guida molto personale alla scrittura autobiografica. Riflessioni, consigli e spunti per chi vuole raccontarsi.
I teli che coprono i corpi a Gaza diventano la narrazione di un popolo sotto assedio, restituendo voce ai morti e responsabilità ai vivi.
Un’avventura a bordo di una nave che nel quarto secolo aC parte dalla colonia greca di Siracusa.
Dalla nebbia di Annibale al temporale di Napoleone. Il racconto della storia umana dal punto di vista del meteo.
Ritratto di un Medio Oriente in trasformazione attraverso tre grandi storie intrecciate.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1631 di Internazionale, a pagina 90. Compra questo numero | Abbonati