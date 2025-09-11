“Il 7 settembre il capo dello stato uscente, Irfaan Ali si è insediato per un secondo mandato dopo aver vinto le elezioni presidenziali del 1 settembre in Guyana, un piccolo paese sudamericano con le più grandi riserve di petrolio pro capite del mondo”, scrive l’Afp. Ali, del Partito progressista del popolo/Civic (centrosinistra), si è impegnato a sconfiggere la povertà grazie alle entrate petrolifere.
