I due rivelatori gemelli dell’osservatorio Ligo, negli Stati Uniti, hanno registrato il segnale di un’onda gravitazionale generata dalla fusione di due buchi neri ( nell’immagine ) che ha viaggiato 1,3 miliardi di anni alla velocità della luce. Secondo un’analisi pubblicata su **Physical Review Letters ** la registrazione, che ha una qualità senza precedenti, conferma la teoria dei buchi neri di Stephen Hawking e le previsioni di Albert Einstein sulle increspature nello spaziotempo provocate da eventi cosmici violenti.
