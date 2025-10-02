“Le proteste sono cominciate a metà settembre, dopo l’approvazione da parte del governo di Dina Boluarte di una riforma che obbliga i ragazzi maggiorenni a versare contributi a fondi pensione privati”, scrive la Reuters. Il 27 e 28 settembre centinaia di persone sotto i 30 anni hanno manifestato a Lima contro la corruzione e la crisi economica. Negli scontri con la polizia almeno venti persone sono rimaste ferite.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1634 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati