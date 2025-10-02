“Le proteste sono cominciate a metà settembre, dopo l’approvazione da parte del governo di Dina Boluarte di una riforma che obbliga i ragazzi maggiorenni a versare contributi a fondi pensione privati”, scrive la Reuters. Il 27 e 28 settembre centinaia di persone sotto i 30 anni hanno manifestato a Lima contro la corruzione e la crisi economica. Negli scontri con la polizia almeno venti persone sono rimaste ferite.